Lachen und Lernen: Eine erfolgreiche Kombination

„Lachen ist gesund“, lautet eine alte Weisheit. Wie eine gesunde Portion Humor im Familienalltag dazu beitragen kann, dass Kinderr zu ausgeglichenen, starken Persönlichkeiten werden, darüber sprach die Erziehungswissenschafterin und Autorin (“Schatzbuch des Lachens“, Verlag Burckhardthaus-Laetare) Charmaine Liebertz am Donnerstagabend in der Mehrzweckhalle von Kleinzell. Auf Einladung des Familiennnetzwerkes in das Mühlviertel gekommen, zeigte die Kölnerin Liebertz anhand von Studienergebnissen auf, dass Kinder von einer humorvollen Atmosphäre in der Familie extrem profitieren: „Kinder, die viel lachen, bauen ihre Aggressionen besser ab. Außerdem hilft Humor dabei, Stress zu bewältigen und fördert kreatives und innovatives Denken.“ Das hilft den Kleinen auch im Schulalltag.

Diese humorvolle Lebensbasis eignen sich Kinder am besten durch Vorbilder an - im Idealfall sind das die Eltern. Doch daran scheitert es oft: Während Kinder ungefähr 400 Mal am Tag lachen, tun Erwachsene das im Durchschnitt nur 15 Mal. Darum appellierte Chermaine Liebertz an die Erwachsenen im Saal, sich von der Kraft des Humors zu anstecken zu lassen. Mit Lachen und Humor geht vieles im Leben leichter – im Beruf ebenso wie in der Beziehung.

Aufgrund des großen Erfolgs des Vortrags vom Donnerstag plant das Team des Familiennetzwerks bereits einen weiteren Vortrag mit Charmaine Liebertz zum Thema „Herzensbildung“. Zuvor kommt noch Pater Anselm Grün am 31. Jänner 2020 in das Centro Rohrbach-Berg zu einem Familiennetzwerk-Abend.