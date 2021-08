Auto prallte gegen Lkw: Zwei Verletzte

Eine 24-Jährige aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung war am Mittwoch gegen 7 Uhr auf der Mühllackener Straße unterwegs. Als die junge Frau in die Rohrbacher Straße einbiegen wollte, kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision mit einem 32-jährigen Lkw-Lenker. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw zur dortigen Bushaltestelle geschleudert. Beide Fahrzeuglenker wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Unfallkrankenhaus Linz gebracht.