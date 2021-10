Kurse im Frauennetzwerk

Das Frauennetzwerk Rohrbach bietet wieder Online-Kurse an. Wie man gemeinsam gute Arrangements über Bildschirmzeit mit Kindern und Jugendlichen trifft, zeigt Psychologin Daniela Feyrer am Freitag, 15. Oktober, von 9.30 bis 11 Uhr in einem Online-Webinar auf.

Der Workshop bietet Lösungsvorschläge, erklärt Kriterien für diese Vereinbarungen und geht auf die Vorbildwirkung der Erwachsenen ein.

Ein Webinar über die Stärkung des Immunsystems durch Naturheilverfahren hält der Heilpraktiker Uri Lempert am Mittwoch, 20. Oktober, von 19 bis 21 Uhr. Anmeldung bis 13. Oktober.

Das Online-Webinar "Patientenverfügung/Vorsorgevollmacht" am Donnerstag, 21. Oktober, um 19.30 Uhr mit Schuldnerberaterin und Juristin Maria Grabner zeigt auf, wo genau der Unterschied zwischen diesen beiden Instrumenten liegt.

Anmeldungen: Tel. 07289/6655 oder seminarefnw@frauennetzwerk-rohrbach.at