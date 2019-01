Kurhotels fahren bei Gästen Topbewertungen in Serie ein

BAD KREUZEN / BAD MÜHLLACKEN. Zwei renommierte Auszeichnungen ergatterten die "Curhäuser" der Marienschwestern in Bad Kreuzen und Bad Mühllacken.

Auf "Traditionelle Europäische Medizin" setzen die "Curhäuser" in Bad Kreuzen und Bad Mühllacken. Bild: Gärtner

Besser hätte das Jahr für Friedrich Kaindlstorfer kaum beginnen können. Gleich zwei Auszeichnungen konnte der Geschäftsführer der Kurhotels der Marienschwestern in Bad Kreuzen und Bad Mühllacken im Mühlviertel entgegennehmen. Zum einen reihte die Österreichische Hotelvereinigung auf Basis einer computergestützten Auswertung von Millionen von Kundenbewertungen das "Curhaus Bad Kreuzen" unter die besten 50 Hotels in Österreich. Zum anderen erreichten Kaindlstorfers Häuser beim "HolidayCheck Award 2019" mit den Plätzen zwei für Bad Kreuzen und acht für Bad Mühllacken gleich zwei Top-Ten-Platzierungen bei den Wellness-Hotels in Oberösterreich.

Gebucht wird im Internet

"Solche Preise nimmt man immer wieder gerne entgegen", sagt Kaindlstorfer. Dies auch vor dem Hintergrund, dass Urlaubsbuchungen immer häufiger im Internet vorgenommen und die Bewertungen auf einschlägigen Webseiten dabei oft als Entscheidungsgrundlagen herangezogen werden. "Ich war selber überrascht, auf wie vielen Portalen wir mit Bewertungen für unsere beiden Häuser vertreten sind", sagt der Hotel-Manager.

Für 96 Mitarbeiter ist der 55-Jährige in den beiden Hotels der Marienschwestern – in denen noch acht Ordensschwestern tätig sind – verantwortlich. Diese Mitarbeiter seien es auch, die mit ihren Leistungen die guten Bewertungen ermöglicht hätten, reicht der Chef die Auszeichnungen an sein Team weiter. "Wir gehören mit unseren Häusern gar nicht so sehr in den Kreis Wellness-Tempel, wie man sich das heute so vorstellt", sagt Kaindlstorfer: "Uns zeichnen aber familiäre Atmosphäre und persönliche Betreuung aus – das sieht man auch, wenn man sich die Kundenbewertungen etwas genauer anschaut. Das ist eine Mühlviertler Besonderheit, die von den Gästen immer mehr geschätzt wird."

Schulung für US-Studenten

Dass sich die Häuser der Marienschwestern vom Karmel neuerdings als "Curhäuser" einen sehr traditionellen Markennamen verpasst haben, passt gut in diese Strategie. Noch im 19. Jahrhundert war die Schreibweise "Cur" in Österreich durchaus üblich. Erst danach habe man das "K" aus Deutschland importiert. Auf dieser Tradition der "Kneipp-Cur" bauen die Marienschwestern auf. Und haben sich vor zehn Jahren als Zentren der "Traditionellen Europäischen Medizin" positioniert. Kaindlstorfer: "Damals haben mich viele Fachleute fassungslos angeschaut und eine Bruchlandung prophezeit. Jetzt ist genau das unser Alleinstellungsmerkmal. Sogar Medizinstudenten aus den USA kommen regelmäßig zu uns, um sich einschulen zu lassen."

