Kundenschwund und Kostenanstieg: Artegra gibt Nahversorger auf

15 Jahre lang war das Adeg/Artegra-Team für die Nahversorgung in Pfarrkirchen aktiv.

Seit 15 Jahren betreut die geschützte Werkstätte Artegra einen Nahversorger in Pfarrkirchen. Damit ist bald Schluss: Bei Artegra sei man zwar dankbar für die vielen Begegnungen in diesen Jahren, für die Treue der Kunden und vor allem dafür, dass in Pfarrkirchen dadurch wertvolle Arbeitsplätze für Mitarbeiterinnen mit Beeinträchtigungen angeboten werden konnten. Nichtsdestotrotz mache auch vor Pfarrkirchen die laufende Entwicklung nicht halt.