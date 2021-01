Kunden aus ganz Österreich können ihr Gemüse im Mühlviertel wachsen lassen

Viele wünschen sich Gemüse aus dem eigenen Garten. Man weiß, was man hat, und schmecken tut es ohnehin besser. Das Problem für viele ist das Fehlen eines eigenen Gartens oder mangelnde Zeit, um zu säen und das Gemüse bis zur Reife zu pflegen. Ein Mühlviertler "Food Start-up" bringt nun ein neues Online-Farming-Angebot. "Wir säen – du erntest", sagt Markus Höglinger aus Putzleinsdorf, der eigentlich an der FH in Wels arbeitet.

Die Idee zu seinem neuen Unternehmen "Meine Gartenernte" ist simpel: Es handelt sich dabei um eine Plattform aus dem Mühlviertel, die es österreichweit jedem ermöglicht, online seinen eigenen Gemüsegarten anzulegen, selbst wenn weder die Zeit noch der Platz dazu vorhanden sind. Der Kunde braucht sich dabei in der Pflege um nichts zu kümmern und bekommt dennoch den gesamten Ertrag aus den erworbenen Pflanzen. Man kann einfach von zu Hause aus das Wunschgemüse aus einer großen Auswahl im Shop bestellen. Die gewählten Pflanzen werden auf einem Feld im Mühlviertel angelegt und nach biologischen Richtlinien gepflegt. Die Feldflächen pachtet Höglinger von seinen Eltern. Nachdem das Gemüse reif ist, kann die gesamte Ernte dann entweder vor Ort abgeholt werden, oder sie kommt direkt zum Kunden nach Hause.

Markus Höglinger zur Motivation hinter "Meine Gartenernte": "Gerade in Zeiten einer globalen Pandemie wird klar, wie wichtig eine robuste, regionale Lebensmittelversorgung ist. Mit dieser Plattform kann jeder seine bevorzugten Gemüsesorten anbauen lassen und sich sicher sein, den gesamten Ertrag davon zu bekommen." Da keine zu großen, zu kleinen oder zu gebogenen Früchte aussortiert werden, kann jeder Einzelne außerdem ein klares Zeichen gegen Lebensmittelverschwendung setzen. Denn: "Was nicht verkauft ist, wird gar nicht erst angebaut", sagt Höglinger, der sich mit der Gründung von "Meine Gartenernte" einen großen Traum erfüllt: "Ich wollte immer schon etwas Eigenes machen. Jetzt sind am Hof meiner Eltern Flächen verfügbar, und es ist der richtige Zeitpunkt", sagt der Mühlviertler zu seinem neuen "Nebenjob".

