Kulturzuckerl: Die große Kraft der kleinen Leute

Zu einem besonderen "Kulturzuckerl" lädt das Kulturforum Bad Zell ein. Das Stück "Hanni – Von der kleinen Leute Größe" mit Maxi Blaha und dem Musikensemble PHACE rückt das Leben von Hanni Rittenschober in das Zentrum dieses Abends. Die Gallneukirchnerin wuchs in bitterer Armut auf. Mit ihrem Vater wurde sie gezwungen, beim Bau der Baracken für das Konzentrationslager Gusen zu helfen. Später hat sie gesehen, was darin vorging. Ihre mutigen Versuche, den Häftlingen zu helfen, waren allerdings wenig aussichtsreich. Ihr Mann kehrte 1947 traumatisiert aus der Kriegsgefangenschaft zurück. Da er alles vertrank und verspielte, musste Hanni allein darum kämpfen, die sechs Kinder durchzubringen. Der Autor Franzobel hat aus dieser Biografie ein Monodrama für die Schauspielerin Maxi Blaha verfasst, zu dem der Linzer Komponist Gerald Resch die Musik geschrieben hat.

Zu sehen ist das Stück am Freitag (19.30 Uhr) in der Pfarrkirche Bad Zell. Kartenreservierung: 0664 / 442085 oder info@kulturforum-badzell.at

