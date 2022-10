Die Kulturgemeinschaft Kirchberg/Donau feiert heuer ihr 50-jähriges Gründungsjubiläum. Grund genug, mit einer Jubiläumsfeier das Jahr 2022 ausklingen zu lassen. Wer mitfeiern will, ist hierzu am 22. Oktober ab 19 Uhr eingeladen. Die Feierlichkeiten beginnen mit einem Festgottesdienst als Sonntag-Vorabendmesse in der Pfarrkirche, zelebriert von Pfarrer Josef Hofer und mitgestaltet von Mitgliedern der Kulturgemeinschaft. Aufgeführt wird die sogenannte „Huat-Mess“, getextet und komponiert von der Musikgruppe „Maunaleit“ aus der Linzer Umgebung. Wer einen Hut sein Eigen nennt, darf ihn ruhig mitbringen. Um 20 Uhr beginnt eine Feierstunde im Saal des Gasthauses Koblmüller mit einer Rückschau auf die Kultur-Höhepunkte der vergangenen 50 Jahre und einer Vorschau auf die Zukunft.

Die Kulturgemeinschaft Kirchberg/Donau wurde am 2. Jänner 1972 unter dem ursprünglichen Namen „Volkstanz- und Theatergruppe“ gegründet. Geleitet wurde der Verein bisher von vier Obleuten: Heinrich Pusch, Eugen Peinbauer, Brigitte Steininger und Gerhard Wipplinger. 50 Jahre sind ins Land gezogen, und die Kulturarbeit ist wichtiger und herausfordernder denn je. Über 300 Eigenveranstaltungen gingen in dieser Zeit auf das Konto der Kulturgemeinschaft, wobei das Spektrum umfassend ist: Ausstellungen, Forschungstätigkeit, Kurse, Seminare, Vorträge, Faschingsabende, Kabaretts, Musikveranstaltungen, Brauchtumspflege, Heimatabende, Sportaktivitäten, Tanzveranstaltungen, Ausflüge, Theaterproduktionen, Feste und Feiern. In dieser Zahl sind die Sitzungs- und Probentermine aber nicht eingerechnet. Außerdem wirkte man aktiv an mehr als 200 Veranstaltungen anderer Organisationen mit.

Die Kulturgemeinschaft Kirchberg/Donau ist Mitglied beim Landesverband Amateurtheater und beim Volksbildungswerk.