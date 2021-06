Prominente Gäste dürfen die Fußball-Funktionäre der Union Pregarten im Juli in ihrer Kornspitz-Arena willkommen heißen. Anlässlich des Jubiläums "60 Jahre Sektion Fußball" werden die Erstligisten Dynamo Moskau und LASK sowie der Kultklub Fortuna Düsseldorf im Mühlviertel Testspiele absolvieren. Dazu wird am 10. Juli der Aisttal-Cup ausgetragen, bei dem die Einser-Teams sowie die U9-Nachwuchsfußballer der Gemeinden Pregarten, Hagenberg, Wartberg und Tragwein die Klingen kreuzen werden.

Große Namen hautnah erlebt

Bei Pregartens Funktionären ist die Vorfreude auf den Besuch der Profi-Klubs aus Österreich, Russland und Deutschland groß. Obmann Manfred Wurm: "Wir freuen uns, dass wir unser 60-Jahr-Jubiläum mit diesen großartigen Fußballmannschaften feiern dürfen." Noch einmal eine Spur schöner wird das Fußball-Geburtstagsfest in Pregarten dadurch, dass ab Juli wieder vor einer standesgemäßen Fankulisse gespielt werden darf. "Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Dass nach der langen Zeit der Lockdowns wieder Fußballspiele mit Publikum stattfinden dürfen, macht die Sache noch einmal erfreulicher. Das ist schon einzigartig, so prominente Klubs einmal aus nächster Nähe erleben zu dürfen", sagt der Vereinsobmann. Insbesondere Fortuna Düsseldorf zählt neben St. Pauli zu den auch über die Stadtgrenzen hinaus meistverehrten Klubs in Deutschland. Einer der bekanntesten und treuesten Fans des Vereins ist Campino, Sänger der "Toten Hosen".

Möglich werden die Geburtstagsspiele der Union Pregarten durch die Trainingslager der genannten Klubs im Mühlviertel. Am Samstag, 3. Juli (17 Uhr), wird demnach der LASK gegen Dynamo Moskau auflaufen. Am Donnerstag, 8. Juli (18 Uhr), folgt die Partie der Fortuna aus Düsseldorf gegen Apollon Limassol aus Zypern.

Zu den Jubiläumsfeierlichkeiten der Union Pregarten zählt aber auch der am Samstag, 10. Juli, ausgetragene Aisttal-Cup. Ab 14 Uhr spielen die U9-Teams aus Pregarten, Hagenberg, Wartberg und Tragwein/Kamig um die Siegestrophäe. Die Einnahmen aus der Gastronomie kommen an diesem Tag dem Union-Sportnachwuchs zugute. Die Eintrittsgelder werden gespendet.

Karten für die beiden internationalen Spiele sind ab sofort im Vorverkauf bei der Sparkasse sowie der Raiffeisenbank Pregarten erhältlich. Zusätzlich können Karten über die Homepage der Union Pregarten mittels Kreditkartenabrechnung erstanden werden: www.uinon-pregarten.at