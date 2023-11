Künstliche Intelligenz sichert Qualität von Trinkwasser

In Zeiten länger werdender Trockenperioden gewinnt das rechtzeitige Erkennen undichter Trinkwasserleitungen zunehmend an Bedeutung. Im Software Competence Center Hagenberg (SCCH) wurde nun ein Projekt entwickelt, in dem intelligente Kamerasysteme den Wasserverlust in einem Wasserverteilungsnetz minimieren können. Der Titel: "Automatisierte Remote Inspektion von kritischer Infrastruktur durch intelligente Kamerasysteme" (ARIKI).

Smarte Wassernetzwerke

"In Österreich sind acht Prozent der Wasserverluste auf Leckagen in veralteten Rohren zurückzuführen. Die elektrische Energie für das Pumpen von Wasser trägt erheblich zu den Gesamtbetriebskosten des Wasserversorgungssystems bei", sagt Alexander Valentinitsch, der das ARIKI-Projekt leitet. Dabei prüfen Algorithmen den Wasserfluss, den Wasserdruck sowie die Pumpleistungen. Anhand virtueller Sensoren werden undichte Stellen lokalisiert, was bisher aufgrund fehlender Sensorik nur sehr schwer möglich war. "Derzeit gibt es leider keine praktikable, sichere und interpretierbare KI-Lösung für intelligente Wassernetzwerke, die auch den Datenschutz berücksichtigt. Mit unseren Erfahrungen im Bereich ethischer KI sind wir bestrebt, ein intelligentes und vertrauliches Wasserdaten-System in Österreich zu etablieren", sagt Valentinitsch. Er verweist dabei auf eine KI, die im Software Competence Center Hagenberg für ein intelligentes Wasserversorgungssystem für chinesische Großstädte entwickelt wurde. Im aktuellen Projekt hätten sich zudem Projektpartner aus Deutschland auf die intelligente Sensorik – vorwiegend Kamerasysteme – spezialisiert, um gemeinsam mit dem Team aus Hagenberg die KI in Versorgungsnetzwerken weiterzuentwickeln. Valentinitsch: "Mit dieser bilateralen Kooperation erhoffen wir, dass die nachhaltige und energieeffiziente Wasserversorgung in Europe gestärkt wird."

Die Daten bleiben beim Wasserversorger. Für die Versorger wird ein System entwickelt, das ethisch verantwortliches und energieeffizientes Handeln in intelligenten Wassernetzwerken ermöglicht. Dabei übernehmen die Wasserversorger selbst das Training der für das Lernen des Algorithmus entscheidenden Daten. Lediglich die Lernergebnisse des Algorithmus werden übertragen und zu einem gemeinsamen zentralen Modell zusammengeführt. Von diesem föderalen Ansatz würden speziell kleinere Gemeinden in der Wasserversorgung profitieren. Im Rahmen des Projekts werden innovative Methoden entwickelt, die sichere und vertrauliche Wasserdatensysteme und -versorgungssysteme ermöglichen und die den rechtlichen und ethischen Datenschutzgrundsätzen entsprechen.

Projektpartner gesucht

Projektleiter Alexander Valentinitsch sucht noch Wasserversorger, Gemeinden und Pumpenhersteller, die an diesem innovativen Projekt teilnehmen möchten:

alexander.valentinitsch@scch.at

