Küchenbrand: Nachbarn brachten Bewohner in Sicherheit

32 Feuerwehrleute aus Perg und Pergkirchen rückten am Samstagnachmittag zu einem Küchenbrand in der Ortschaft Karlingberg aus. Auch Rotes Kreuz und Polizei waren vor Ort. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte kurz nach 14 Uhr trat dichter Qualm aus einem Fenster auf der Westseite des Hauses aus. Durch das mutige Eingreifen von Nachbarn war der einzige Bewohner des ehemaligen Gasthauses, ein älterer Mann, bereits in Sicherheit gebracht worden. Die Feuerwehr konnte sich somit darauf konzentrieren, den Brand, der offenbar in der Küche seinen Ausgang genommen hatte, mit einem erfolgreichen Innenangriff zu bekämpfen. Bereits binnen weniger Minuten konnte Brand-Aus gegeben werden. Der Bewohner wurde vom Roten Kreuz versorgt.

