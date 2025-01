Küche und Sozialraum zu klein, Rotes Kreuz baut aus

20 Jahre nach der Eröffnung der Rotkreuz-Dienststelle in der Bad Leonfeldner Maximilianstraße wird der Küchen-Aufenthaltsraum erneuert. Die Planungen laufen auf Hochtouren und die Freude bei den Mitarbeitern ist groß, denn der Raum mit der jetzigen Aufteilung ist aufgrund der hohen Anzahl an Freiwilligen einfach schon zu klein geworden. Mit mehr als 210 engagierten Freiwilligen und einem motivierten Team von Beruflichen baut das Rote Kreuz in Bad Leonfelden seit Jahrzehnten auf eine starke Gemeinschaft. Diese schafft durch ihre Hilfsbereitschaft und ihren Einsatz für die Menschen in der Region Sicherheit und Vertrauen. Umso wichtiger ist es, den Mitarbeitern sowohl einen funktionalen als auch angenehmen Raum zu bieten. "Wir wissen, wie wichtig es ist, nach den Einsätzen auch einmal zur Ruhe zu kommen und sich in einem gemütlichen Umfeld zu erholen", sagt Rotkreuz-Bezirksgeschäftsleiter Peter Haslinger. "Der Umbau des Küchen-Aufenthaltsraums ist ein wichtiger Schritt, um genau das zu ermöglichen", ergänzt Ortsstellenleiter Lukas Sonnleiter. Finanzielle Unterstützung kommt von der Hochreiter-Gruppe, die eine Raumpatenschaft übernimmt. "Ein optimaler Rahmen für alle Mitarbeiter ist ein zentraler Faktor", erklärt der geschäftsführende Gesellschafter Wolfgang Hochreiter: "Es geht nicht nur darum, dass alle ihre Arbeit effizient leisten können, sondern auch darum, ein Umfeld zu schaffen, in dem sie sich wohlfühlen und gerne wiederkommen."

