Kritik an "Wahlparty" der SPÖ bei KZ-Gedenkstätte

Ein Grillfest der SPÖ geriet am Wochenende in St. Georgen an der Gusen (Bezirk Perg) in die Kritik. Als Treffpunkt für das Beisammensein unter dem Motto "Wir grillen für euch" war das "Haus der Erinnerung" ausgewählt worden. Dieses befindet sich wenige Meter entfernt vom Eingang zum KZ-Stollensystem "Bergkristall", in dem in den Jahren 1944 und 1945 tausende Menschen in den Tod getrieben wurden.

Für einige Bewohner war die Auswahl des Veranstaltungsortes mehr als unpassend. "Es ist schon grotesk, dass sich der Bürgermeister das Privileg herausnimmt, direkt vor dem Eingang des Todesstollens ein Grillfest seiner Partei auszutragen", sagt Niklas Langer. An einem Ort, an dem vor 75 Jahren mehr als 9000 Menschen allein durch Hunger ums Leben kamen, sei es geschmacklos, bei Würsteln und Freibier auf den Bürgermeister anzustoßen.

Die Veranstaltung sei vor allem dazu gedacht gewesen, die Menschen aus der benachbarten Wohnanlage mit dem im Vorjahr errichteten Haus der Erinnerung bekannt zu machen. "Die Menschen sollten das Haus, die Umgebung und die Nachbarn kennenlernen. Nicht Unterhaltung, sondern Integration stand im Vordergrund", rechtfertigt sich Bürgermeister Erich Wahl. Man habe auch auf die Möglichkeiten der Besichtigungstouren in der Stollenanlage hingewiesen.

Die Grilltour ist eine der zentralen Wahlveranstaltungen der SPÖ St. Georgen in diesem Sommer. Für das Fest beim Haus der Erinnerung wurde per Postwurf geworben. Von Integration und Gedenkkultur war darauf nichts zu lesen. (lebe)