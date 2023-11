Kritik an Petition: "Priorität muss die Mühlkreisbahn bis Aigen-Schlägl haben"

"Alles, was dem Ausbau des öffentlichen Verkehrs in das Mühlviertel guttut, ist grundsätzlich zu begrüßen", sagt Walter Höllhuber als langjähriger Kämpfer für die Mühlkreisbahn. Mit der aktuellen Initiative "Regional-Stadtbahn Linz", hat er dann doch nur bedingt Freude. Für den Obmann des Dreiländer-Infrastrukturvereins komme die Mühlkreisbahn darin zu wenig vor. Schon der Name lasse keinen Bezug zur Mühlkreisbahn erkennen.