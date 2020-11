Der tägliche Ablauf in den Mühlviertler Spitälern ist geprägt von der aktuellen Corona-Pandemie. In den Kliniken Rohrbach und Freistadt gilt der Krisenmodus. "Wir befinden uns ständig in Abstimmung mit allen anderen Spitälern und dem Landeskrisenstab. Dennoch bereiten uns die steigenden Infiziertenzahlen Sorge. Wir schauen jeden Tag auf Testquoten, Belegungszahlen und Altersverteilung der Infizierten", sagt Wolfgang Tenschert, Ärztlicher Direktor am Klinikum Rohrbach.