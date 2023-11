Kripperlbauer Sigi Barth gibt der Heiligen Familie Obdach

Im Heizhaus ist Moos zum Trocknen ausgebreitet, in der Waschküche steht eine kleine Bandsäge auf der Werkbank. Daneben eine halbfertig geschnitzte Madonna. Doch die Schnitzmesser will Sigi Barth eigentlich verkaufen. "Da machen die Finger nicht mehr mit", sagt der Kleinzeller. Deshalb widmet er sich vermehrt dem Kripperlbauen. Seit zehn Jahren schon fertigt er in seiner kleinen Werkstatt wahre Kunstwerke. Das kunstfertige Handwerk hat sich der pensionierte Tischler selbst beigebracht.

Video: Zu Besuch bei Kripperlbauer Sigi Barth

Sein feines Gespür für Details und die Liebe zum Handwerk spiegeln sich in jedem seiner einzigartigen Werke wider. Dabei handelt es sich ausschließlich um alpenländische Kripperl im Stile alter Bergbauernhöfe. Barth durchstreift Wälder und Felder, sammelt Holz, Moos und andere natürliche Materialien, um daraus seine beeindruckenden Krippen zu gestalten. Auch wenn im Ort alte Häuser abgerissen werden, ist er zur Stelle. "Altes Holz eignet sich sehr gut zum Basteln", sagt er.

In der Vorweihnachtszeit erlebt seine Werkstatt Hochsaison. Die Kundschaften schätzen seine handgefertigten Krippen als besondere Dekoration für ihre festlich geschmückten Häuser. Viele bestellen in dieser Zeit auch maßgeschneiderte Krippen. Für das heurige Weihnachtsfest geht sich das dann freilich nicht mehr aus. Denn einige Tage werkelt Sigi Barth schon, ehe die Heilige Familie nebst Ochs und Esel in seinen Kunstwerken Einzug halten kann. Ein Höhepunkt im Jahreskalender von Sigi Barth ist der Kleinzeller Weihnachtsmarkt, der heuer am 2. Dezember ab 14 Uhr am Ortsplatz stattfindet. Hier nimmt er sich persönlich Zeit, seine Krippen zu zeigen. Es ist mehr als ein Verkauf, es ist eine Gelegenheit, die Geschichten hinter den Krippen zu erfahren, die Liebe zum Detail zu erläutern und die Faszination für die Naturmaterialien zu teilen.

Für Barth ist das Krippenbauen nicht nur handwerkliche Tätigkeit, sondern eine echte Leidenschaft. "Es ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen", sagt er. Nur im Sommer arbeitet er lieber im Garten. Jede Krippe ist ein Unikat, geprägt von seiner Kreativität. Die Vielfalt seiner Werke macht das Krippenbauen für ihn so spannend und bereitet ihm große Freude. Fingerspitzengefühl und Geduld sollte einer mitbringen, wenn er sich dem Kripperl-Handwerk widmen will. Denn in Grunde ist alles eine "Fuzelarbeit": wenn er zum Beispiel kleine Balken und Sparren sägt oder mit einer selbstgebauten Schlagschere Schindeln fertigt. Auch die Kleinzeller Pfarre hat schon auf Sigi Barths Fertigkeiten vertraut: Die Krippe in der Kirche hat er in mühevoller Kleinarbeit restauriert.

