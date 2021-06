Krimistars im Bründl

Nach "Der Tote am Teich" (2015) und "Der Tote im See" (2018) ist das der dritte ORF-Landkrimi, bei dem sowohl Schauspieler als auch die gesamte Crew im renommierten Viersternehotel untergebracht sind. "Hier im Mühlviertel haben wir ein tolles, abwechslungsreiches Umfeld für derartige Produktionen. Wir schätzen die angenehme Zusammenarbeit mit dem gesamten Team und freuen uns auf einen spannenden Krimi. Überdies ist eine Produktion in diesem Ausmaß gut für die regionale Wertschöpfung", sagt Hoteldirektor Karl Schmalzer.