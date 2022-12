Krimi rund um die neue Donaubrücke

Da macht auch der mittlerweile vierte Band der Krimireihe keine Ausnahme: In "Tödliche Wogen" wird im Staubereich des Kraftwerks Wallsee-Mitterkirchen eine männliche Leiche entdeckt. Wie sich herausstellt, handelt es sich dabei um den Obmann einer Bürgerinitiative gegen die geplante neue Donaubrücke in Mauthausen. Und so findet sich Inspektor Oberbacher alsbald im Spannungsfeld zwischen Befürwortern und Gegnern des Projekts wieder, und die Wogen gehen hoch bei Bürgergesprächen und Demonstrationen. Daraus spinnt Wöckinger einen unterhaltsamen Handlungsfaden, der die Leser bis zur letzten Seite bei Laune hält. "Tödliche Wogen" ist im regionalen Buchhandel erhältlich.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper