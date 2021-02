Kriechmayr-Stadion in Gramastetten? Fußballverein kontert Kritikern

"Wir finden das sehr schade, dass manche Leute immer wieder negative Stimmung verbreiten wollen", heißt es in der Stellungnahme des SV Gramastetten.

Wie berichtet, hat Bürgermeister Andreas Fazeni angekündigt, dem Doppel-Weltmeister ein Denkmal zu setzen. Auch die Umbenennung des Rodltalstadions in "Vincent-Kriechmayr-Stadion" steht im Raum. So groß die Euphorie in der Heimatgemeinde des WM-Stars ist - manchen geht das offenbar zu weit. Kriechmayr habe nichts mit dem Sportverein zu tun, finden die Kritiker. "Andere behaupten, dass er eigentlich gar kein Gramastettner ist, da er in seiner Kindheit fast nur in Windischgarsten war", teilten die Fußballer auf Facebook mit, und legten ihre Sicht der Dinge dar.

"Schwarzenegger war auch nie Fußballer"

Sie betonen, dass nichts in Stein gemeißelt ist ("Die Änderung ist nur mal eine Idee und nicht fix.") und führen die Argumente für eine Umbenennung an. Es sei eine "Würdigung für den wohl größten sportlichen Erfolg, den je ein Gramastettner erreicht hat".

Auch für das Argument, Kriechmayr habe nichts mit dem Verein zu tun, haben die Sportler einen Konter parat: Da gebe es viele Beispiele, wo Heimatorte die Erfolge der heimischen Personen würdigen, ohne direkten Zusammenhang. "Wie ihr wisst, war Arnold Schwarzenegger nie Fußballer in Graz." Die Skipiste in der Koglerau wäre "natürlich naheliegend", aber nicht mehr aktiv.

Abschließend richtet der SV Gramastetten seinen Kritikern aus: "Bevor man negative Stimmung verbreitet, bitten wir um ein positives Miteinander bzw. ist die Gemeinde Gramastetten gerne auch für andere Vorschläge sicher offen und dankbar."

Das Posting:

