Kreuzungscrash mit vier beteiligten Fahrzeugen

Ein 64-jähriger Mann aus dem Bezirk Rohrbach war gegen 10:40 Uhr mit seinem Pkw auf der B 127 von Neufelden in Richtung Rohrbach unterwegs. In Scheiblberg wollte der Lenker bei einer Zufahrt links abbiegen und dürfte dabei den entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem 69-jährigen Mann übersehen haben. Die Autos stießen frontal zusammen. Der Pkw des 69-Jährigen schlitterte einige Meter weiter und streifte dabei an der Kreuzung stehenden Fahrzeuge, gelenkt von einem 68-jährigen Mann und einer 39-jährigen Frau.

Der 64-Jährige, der 69-Jährige und dessen 65-jährige Gattin wurden bei dem Unfall verletzt.