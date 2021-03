Kreisverkehr: „Können nicht 400.000 Euro zahlen“

OEPPING. „Freilich ist die Verkehrssicherheit wichtig. Den Kreisverkehr an der Grillkreuzung mit 400.000 Euro mit zu finanzieren, ist in unserem Budget momentan einfach nicht darstellbar“, sagt Oeppings Bürgermeister Thomas Bogner (VP) nach Berichten, wonach der Kreisverkehr an der Oeppinger Grillkreuzung schon fix sein soll.

Zwar ist alles fertig geplant, was auch Infrastruktur-Landesrat Günter Steinkellner (FP) bestätigt. Allerdings spießt es sich an der Finanzierung. Ein Spatenstichtermin ist damit noch in weiter Ferne. „Uns beschäftigen der Neubau der Rohrbacher Mittelschule und der Volksschule in Oepping finanziell in den nächsten jahren zu sehr, als dass wir jetzt für den Kreisverkehr Mittel in der gforderten Höhe aufstellen könnten“, sagt Bogner.

„Die Gemeinde hat an den Errichtungskosten für den Kreisverkehr 25 Prozent zu tragen, da einer der vier Äste des Kreisverkehrs eine Gemeindestraße betrifft“, heißt es dazu aus Steinkellners Büro. Dass ein Großteil der Fahrzeuge auf der B127 (6.900 Kfz/Werktag) und der B38 (10.300 Kfz/Werktag) anfällt und der Gemeindestraße nur eine untergeordnete Bedeutung zukommt, scheint dabei keine allzu große Rolle zu spielen.

Planungen laufen weiter

Noch in der ersten Jahreshälfte sollen die straßenrechtlichen Verhandlungen und die Grundeinlöse für den vierarmigen Kreisverkehr mit einem Durchmesser von 50 Metern erfolgen. Das Wasserrecht ist bereits am 8. März eingereicht worden.

Wie es danach weitergeht, ist ungewiss: „Wir sind auf der Suche nach Mitzahlern. Immerhin ist der Kreisverkehr nicht eine reine Oeppinger Angelegenheit“, sagt Bürgermeister Bogner.

Die Forderung nach einem Kreisverkehr bei der Grillkreuzung besteht übrigens schon viele Jahre. Die Kreuzung gilt als eine der unfallträchtigsten im Bezirk Rohrbach. Bereits 2017 hat deshalb die überparteiliche Initiative „Pro Kreisverkehr Grillkreuzung Oepping“ knapp 5400 Unterschriften gesammelt. Auch die Vorsitzenden der SP-Ortsgruppen aus Oepping und den Anrainergemeinden stellten sich hinter die Forderung nach einer raschen Errichtung des Kreisverkehrs. (fell)