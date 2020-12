Kreative Schüler öffnen die Türen des Gymnasiums Freistadt heuer virtuell

Wie es mit der Schule weitergeht, ist nicht nur eine Frage der nächsten Tage und Wochen, sondern auch des kommenden Schuljahrs. Denn in der vierten Klasse Volksschule werden die Weichen für den nächsten Abschnitt der Schulbildung der Kinder gestellt. Mittelschule oder Gymnasium – und wenn Gymnasium, welches? Ohnehin gibt es im Bezirk Freistadt nur ein Unterstufengymnasium – aber nicht nur deswegen erfreut es sich seit Jahren steigenden Zulaufs. Dies war mit ein Verdienst des im September plötzlich verstorbenen Direktors Franz Rührnößl.

Mit 656 ist die Zahl der Schüler heuer so hoch wie noch nie in der 153 Jahre langen Geschichte des Gymnasiums. Kinder für die Schule zu begeistern, dazu dient Jahr für Jahr der Tag der offenen Tür, der heuer am 13. November stattgefunden hätte. Doch Corona hat dem einen Riegel vorgeschoben. Aber: Corona macht auch erfinderisch. Und so sind zur Freude der provisorischen Direktorin Sandra Wiederkehr die Schülervertreter selbst auf die Idee eines virtuellen Rundgangs gekommen.

Schulsprecherin Anna Hackl, Sebastian Merten, Mariella Wiesinger und Daniel Reindl führen dabei mit Witz und Charme durch die Schule, sprechen mit Schülern und Lehrern sowie der Direktorin und verweisen auch auf die großen Erfolge, die Schüler des Gymnasiums erreicht haben – wie aktuell Hochsprung-Ass Valentin Voit.

Mit kurzen Experimenten werden die verschiedenen angebotenen Schulzweige skizziert, die Sprachenvielfalt sowie alle neuen Fächer, die auf die Noch-Volksschüler im kommenden Schuljahr warten, vorgestellt. "Wir haben versucht, die Führung abwechslungsreich, lustig und ereignisreich zu gestalten", sagt Anna Hackl. Dazu wurde ein Drehbuch geschrieben und an drei Drehtagen 100 Gigabyte Videomaterial produziert, das federführend von Roman Ortner, der die Maturaklasse besucht, in zig Stunden geschnitten wurde. "Sie haben das komplett ohne Hilfe gemacht, von der Idee bis zur Umsetzung", sagt Sandra Wiederkehr beeindruckt vom Ergebnis. "Beim Tag der offenen Tür sind die Schüler jedes Jahr mit Begeisterung dabei, sie wollten auf keinen Fall, dass das heuer komplett ausfällt." (wm)

Das Video finden Sie unter: www.bgfrei.at

