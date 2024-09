Kraulen lernen mit den Rohrbacher Aquasharks

ROHRBACH-BERG. Aufgrund der hohen Nachfrage bieten die Aquasharks, die Schwimmsektion der Sportunion Rohrbach-Berg, auch heuer vier Anfänger-Kraulkurse für Kinder im Volksschulalter in den Hallenbädern Ulrichsberg und Rohrbach-Berg an. Die Kurse starten in der Kalenderwoche 40. Zwei Kurse werden jeweils Samstag am Vormittag im Aqaro in Rohrbach abgehalten, zwei unter der Woche in Ulrichsberg. In jeweils 15 Einheiten lernen die Kinder, wie man richtig krault. Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass die Kinder mindestens eine Länge Brustschwimmen können.

Infos und Anmeldung: 0664 3839509.

