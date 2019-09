Zum großen Hoffest lädt die Bauernschaft Herzogsdorf am Sonntag ab 13 Uhr. Schauplatz des Festes ist der Milchviehbetrieb von Familie Mahringer vulgo "Baun z’Gerling" in Gerling 7. Ein abwechslungsreiches Programm und Köstlichkeiten aus der bäuerlichen Küche erwarten die Besucher. Heiß begehrt sind natürlich immer die frischen Bauernkrapfen. Außerdem gibt es Auftritte der Volkstanzgruppe St. Martin und der Schuhplattlergruppe aus Herzogsdorf. Die Bäuerinnen bereiten auch köstliche Mehlspeisen und herzhafte Brote vor. Für die Kinder gibt es ein abwechslungsreiches Kinderprogramm mit einer Schminkstation, Kräuterwanderungen und einer Hüpfburg. Regionale Produzenten bieten auf der Genuss-Straße ihre Produkte zur Verkostung und zum Verkauf an. Musik gibt es dazu von den VOIX-Musikanten aus St. Martin.

