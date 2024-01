Kraftquelle für Menschenrechte und Demokratie

In der Arbeit der Bewusstseinsregion wollen Gemeinden, Gedenkorganisationen und Freiwillige aus den Standortgemeinden der ehemaligen Konzentrationslager Mauthausen und Gusen einen verantwortungsvollen Umgang mit ihrem historischen Erbe ermöglichen. Das jährlich stattfindende Menschenrechtesymposium ist die größte, aber bei weitem nicht die einzige Initiative, in dem diese Bemühungen ihren Ausdruck finden.

Alle zwei Jahre wechseln einander die Bürgermeister der Gemeinden Mauthausen, Langenstein und St. Georgen an der Gusen im Vorsitz der Bewusstseinsregion ab. Nach dem Engagement von Bgm. Aufreiter Christian, der sich intensiv im Beteiligungsprozess zur Erweiterung und Neugestaltung der KZ-Gedenkstätte Gusen engagiert und sich für die finanzielle Absicherung der Bewusstseinsregion eingesetzt hat, übernimmt nun Mauthausens Bürgermeister Thomas Punkenhofer turnusmäßig für zwei Jahre den Vorsitz. Dann geht der Vorsitz laut Statut an den Bürgermeister von St. Georgen, Andreas Derntl, über.

"Ich freue mich darauf, an der positiven Entwicklung in der Region weiterzuarbeiten", sagte Punkenhofer nach dem vollzogenen Vorsitzwechsel über seine Führungsrolle. Er will vor allem die zahlreichen Aktivitäten der Gedenkinitiativen unterstützen und die bereits angestoßenen Projekte der Bewusstseinsregion sowie das Menschenrechtesymposium weiterentwickeln. Damit dies möglich werde, brauche es weiterhin Menschen, die sich aktiv einbringen und die Menschenrechte in der Gesellschaft stärken. Punkenhofer: "Daher gebührt mein Dank vor allem diesen Menschen und ihrem Engagement."

