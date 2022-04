Kräftiger Abschlag durch neuen Vorstand im Golfclub Mühlviertel

Mit viel Zuversicht geht der neu bestellte Vorstand des Golfclubs Mühlviertel in die bevorstehende Saison. Genau genommen ist man schon mittendrin in der Saison. Was einerseits der guten Arbeit des Greenkeeping-Teams zu verdanken ist, andererseits dem milden Winter, der heuer nur kurz eine Schneedecke über die 18-Loch-Anlage im Bezirk Freistadt breitete. „Ich habe heuer sogar am Neujahrstag eine Runde gespielt“, sagt Vizepräsidentin Gertraud Kletzenbauer-Fürst.

Dennoch geht die Turnier- und Spielsaison in den kommenden Wochen so richtig los. Beispielsweise am 29./30. April mit einem Turnier zur ersten Mühlviertler Mannschaftsmeisterschaft. Mit besonderem Stolz verweist der neue Clubpräsident Franz Tauber freilich auf das erste Juli-Wochenende. Da ist St. Oswald/Freistadt nämlich Austragungsort der OÖ Landesmeisterschaften. „Diese Titelkämpfe fanden bisher fast ausschließlich auf den Golfplätzen im Zentralraum statt. Dass heuer wir zum Zug kommen, sehe ich als große Wertschätzung der Verbandsspitze gegenüber unserer Arbeit hier in St. Oswald.“

Bei der Weiterentwicklung des Golfclubs und seiner Anlage, auf der in Summe 20 Mitarbeiter – von der Rasenpflege bis zum öffentlich zugänglichen Clubrestaurant – eine Beschäftigung finden, zieht seit heuer Christoph Erhard die Fäden. Der gebürtige Oswalder, der die vergangenen 26 Jahre in den USA als Manager tätig war und in Seattle zwei Seniorenresidenzen betreibt – ist neuer Geschäftsführer des Golfclubs mit 520 Mitgliedern. Er habe sich auf Anhieb in den Platz verliebt, sagt Erhard: „Wie sich die Anlage in die sanfte Hügellandschaft einbettet, ist großartig. Damit eignet sich der Platz für Spieler aller Leistungsstufen.“ Die Nähe zur S10 mache die Anlage zunehmend für Golfer aus dem Zentralraum interessant – speziell an Tagen mit dichter Nebeldecke über Linz und strahlendem Sonnenschein im Mühlviertel.

Mit großem Interesse blickt die Golfclub-Spitze auf die Hotelbaustelle in Freistadt. „Von dieser Investition erwarten wir uns einen kräftigen Impuls. Das stehen wir auch in engem Austausch mit Hotelbetreiber Dietmar Hehenberger“, sagt Baumeister Wolfgang Holzhaider von jener Investorengruppe, die den Club nach einer Insolvenz vor sieben Jahren wieder in ruhiges wirtschaftliches Fahrwasser geführt hat. Mit einer großen Bandbreite an Mitgliedschaften, verstärkter Jugendarbeit und Kursen mit Golf-Pro David Holloway möchte man auch Einsteiger den Golfsport schmackhaft machen. Das gilt auch für die Aktion „Kunst trifft Golf“, die ab 10. Juni Skulpturen internationaler Kunstschaffender rund um den Golfplatz präsentiert.