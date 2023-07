Krabbelstube in Engerwitzdorf wird ausgebaut

Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren wird eine zusätzliche sechste Krabbelgruppe eingerichtet.

Mit der Eröffnung der vierten Krabbelgruppe in Schweinbach und den zwei bestehenden Gruppen in Mittertreffling können zusätzliche Familien einen Kinderbetreuungsplatz in Anspruch nehmen. Angesiedelt wird die Gruppe in der Krabbelstube St. Florian. "Erfahrungsgemäß ist der Bedarf bei Krabbelstuben-Plätzen sehr dynamisch. Auch während des Jahres gibt es ständig Anfragen", sagt Bürgermeister Herbert Fürst. Die Gemeinde werde auch in den kommenden Jahren den Bedarf kontinuierlich anpassen.

