Kostja Steiner wird neuer ärztlicher Direktor am Klinikum Rohrbach

Kostja Steiner wurde zum neuen ärztlichen Direktor am Klinikum Rohrbach bestellt. Er folgt in dieser Funktion Wolfgang Tenschert nach. Steiner wird ab 1. März 2024 die Funktion des ärztlichen Direktors am Klinikum Rohrbach übernehmen - dies hat jetzt der Aufsichtsrat der Oberösterreichischen Gesundheitsholding abgesegnet. Der gebürtige Salzburger Kostja Steiner ist derzeit Leiter des Instituts für Anästhesiologie und Intensivmedizin sowie seit 2020 stellvertretender ärztlicher Direktor am Klinikum Rohrbach. Darüber hinaus übernahm der 43-jährige heuer die Medizinische Leitung des Notarztdienstes Rohrbach. "Im Laufe meiner Karriere habe ich gelernt, dass das Streben nach medizinischer Exzellenz Hand in Hand mit einer positiven und anregenden Arbeitsumgebung gehen sollte. Es ist mir also wichtig, dass ein von mir geleitetes Team nicht nur fachlich kompetent ist, sondern auch mit Freude und einem Gefühl von Zusammengehörigkeit arbeitet", sagt er. Als Ärztlicher Direktor möchte er diese Werte in den Mittelpunkt stellen: Ich bin fest davon überzeugt, dass ein positives Arbeitsklima die Grundlage für exzellente Patientenversorgung und langfristigen Erfolg bildet", freut sich der Arzt auf seine neue Aufgabe.

2016 nach Rohrbach gewechselt

Er wuchs in Linz auf und studierte Medizin in Graz. Danach absolvierte er den Turnus am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder und es folgte die Facharztausbildung am LKH Graz West und am Universitätsklinikum Graz, wo er auch bis zu seinem Wechsel nach Rohrbach im Jahr 2016 tätig war. Steiner, der mit seiner Familie in St. Martin im Mühlkreis wohnt, ist engagierter Anästhesist und Notarzt. Wenn er nicht im Krankenhaus tätig ist, findet man ihn oft inmitten von Freunden und Familie. Er ist Vater von vier Kindern, mit denen er gerne Zeit verbringt und gemeinsame Interessenten teilt. Neben der Familie hat er eine Leidenschaft für das Reisen, die ihn und seine Familie immer wieder zu neuen Orten führt. Diese Reisen sind für ihn eine Gelegenheit, abzuschalten und gleichzeitig seinen Kindern die Vielfalt der Welt näherzubringen. Er ist Autor mehrere Fachbücher und liebt es in seiner Freizeit zu kochen und Freunde zu bewirten. Als neuer ärztlicher Direktor folgt Kostja Steiner Wolfgang Tenschert nach, der mit Ende Februar in den Ruhestand geht. Tenschert steht dem Klinikum seit 2019 vor und leitete zudem sieben Jahre lang die Abteilung für Akutgeriatrie und Remobilisation. Er absolvierte bereits seine Turnusausbildung in Rohrbach und ist seit insgesamt mehr als 30 Jahren am Klinikum tätig. Seine Verbundenheit mit dem Haus und seinen PatientInnen zeigt sich nicht zuletzt darin, dass er auch in der Pension noch die Abteilung für Akutgeriatrie und Remobilisation unterstützen und Dienste absolvieren wird.

