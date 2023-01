„Kosterei“ macht Gusto auf heimische Köstlichkeiten

Die Kulinarik – speziell jene aus dem Mühlviertel - ist seit jeher ein wesentlicher Angebotsbaustein in der bunten Vielfalt an Kreativität im mük („Mühlviertel Kreativ Haus“) in der Freistädter Altstadt. Das Kunsthandwerkshaus in der Samtgasse bietet neben Kunsthandwerk und Kunst nicht nur zahlreiche Kulinarik-Köstlichkeiten aus handwerklicher Produktion aus dem Mühlviertel, sondern immer wieder auch Koch- und Schmankerlseminare. Ab übermorgen können an den Freitagen jeweils ab 16 Uhr besondere Schmankerl aus dem lokalen Angebot im mük verkostet werden. Die jeweiligen Produzenten sehen dabei stets persönlich für Erklärungen und mit Rezepttipps zur Verfügung und freuen sich über die direkte Rückmeldung der Verkoster. Wenn es also heißt: Das mük lädt zur Kosterei, dann darf man davon ausgehen, dass man neue Produkte, engagierte Erzeuger und köstliche Rezepte aus erster Hand kennenlernt.

Organisiert wird das neue Veranstaltungsformat von Kräuterfachfrau Romana Marihart aus Katsdorf (Romana’s Kräuterei), die im Zusammenspiel mit Event-Köchin Margareta Wollinger den Ideenkreis der Kulinarikerinnen und Kulinariker im Verein Mühlviertel Kreativ leitet: „Uns ist der persönliche Kontakt zu den Konsumenten ein großes Anliegen. Und genau das ist im mük in einem besonders schönem Rahmen möglich“, sagt Marihart.

Der Eintritt zur Kosterei ist frei, die zum Verkosten angebotenen Erzeugnisse und vieles mehr können zum Mitnehmen käuflich erworben werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper