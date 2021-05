Kostenlose Tests für spontane Café-Besuche

"Damit auch spontane Besuche zum Beispiel im Gasthaus möglich sind, oder wenn der Nachweis vergessen wurde, stellt der Bund unseren Betrieben kostenlose Schnelltests zur Verfügung. Die WK Freistadt sorgt dafür, dass diese Tests an die Unternehmen im Bezirk Freistadt verteilt werden", informiert Christian Naderer, Obmann der WK Freistadt. An drei Orten im Bezirk findet die Ausgabe der Test-Kits an Unternehmen statt: WKO Freistadt, Stadtamt Pregarten, Alm-Büro Unterweißenbach.

Nur als Notfall-Lösung gedacht

"Allen gewerblichen Betrieben, die nach der neuen Öffnungsverordnung nur dann Gäste oder Kunden empfangen dürfen, die getestet, geimpft oder genesen sind, steht so zumindest eine eiserne Reserve an Schnelltests bereit. Diese Test-Kits sollen und können nur in Ausnahmefällen von unseren Betrieben zur Verfügung gestellt werden. Die Kunden und Gäste sind also aufgerufen, einen Nachweis über Impfung, Genesung oder einen negativen Test schon mitzubringen. Dazu gibt’s ja nun auch die digital registrierten Selbsttests mit QR-Code, die jedermann auch gratis in allen Apotheken bekommt. Ein Test direkt vor Ort, beim Eintritt in einen Betrieb, kann nur als Notprogramm gesehen werden, also für Ausnahmefälle", erklärt WKO-Bezirksstellenleiter Dietmar Wolfsegger.