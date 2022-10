Kostenlose Knochen-Testung in Rohrbach

ROHRBACH. Eine Kooperation zwischen Rotem Kreuz und Biogena ermöglicht zum einen eine kostenlose Knochendichtemessung in Rohrbach und gleichzeitig die Chance, mit der Aktion "Schüler retten Leben" Erste-Hilfe-Ausbildung in den Schulen professionell durchzuführen. Mit "Schüler retten Leben" bilden das Jugendrotkreuz und engagierte Pädagogen Schüler ab der Sekundarstufe zu potenziellen Lebensrettern aus. Um im Ernstfall rasch und richtig helfen zu können, lernen sie in zwei Unterrichtseinheiten pro Schuljahr (auf freiwilliger Basis) die Grundlagen, um Menschenleben zu retten.

Knochendichtemessungen

Das Rote Kreuz hingegen unterstützt Biogena bei Aufklärungsmaßnahmen zur Osteoporose-Prävention bei der Kampagne "Starke Knochen – Starkes Leben" in Oberösterreich. "Wir bringen mit dem Biogena-Aktions-Bus kostenlose Testmöglichkeiten direkt zu den Menschen, in die Städte und Dörfer, weil uns die Bekämpfung von unnötigen Knochenbrüchen und jahrelangem Leid ein großes Anliegen ist, und wir freuen uns sehr darüber, dass uns das oberösterreichische Rote Kreuz dabei unterstützt", bringt es Albert Schmidbauer, Gründer der Biogena Group, auf den Punkt.

Der "Starke Knochen"-Bus wird am 8. Oktober von 9 bis 18 Uhr am Stadtplatz in Rohrbach sein. Weitere Termine in ganz Oberösterreich finden Interessierte unter www. biogena.com/starkeknochen.