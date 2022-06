Kosten steigen auch für Donaubrücke Mauthausen

Die Planungen für die neue Donaubrücke bei Mauthausen würden trotz Coronawelle im vorgesehenen Zeitkorridor verlaufen. Die Fertigstellung der neuen Brücke sei unverändert für 2027 vorgesehen. Danach wird das Tragwerk der bestehenden, 60 Jahre alten Donaubrücke abgetragen und ebenfalls neu gebaut. Das bekräftigte gestern Oberösterreichs Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner (FP). Zuletzt hatte der SP-Verkehrssprecher im Landtag, Tobias Höglinger, Zweifel an der Einhaltung des Zeitplans geäußert.

"Die Planungsdokumente sind aufbereitet. Im Sommer 2022 werden die Unterlagen zur Umweltverträglichkeitsprüfung eingereicht. Mit regelmäßigen Planungs-Jours-fixes informieren wir außerdem die Standort- und Umlandgemeinden und nehmen lokales Wissen für die Planung auf", sagt Steinkellner. Allerdings wirken sich die aktuellen Preissteigerungen auch auf dieses Projekt aus. Wurden die Baukosten zuletzt mit 137 Millionen Euro veranschlagt, geht man mittlerweile von 168 Millionen für die Errichtung der Brücke sowie der beiden Anschlussknoten an der B3 in Mauthausen sowie an der B123 in Pyburg (NÖ) aus.

Für diesen Abschnitt kommt auch der vereinbarte Kostenteilungsschlüssel mit einem Anteil von 55 % beim Land Oberösterreich und 45 % beim Land Niederösterreich zur Anwendung. Der zweite Abschnitt "Knoten Windpassing – Anbindung B1" in der Gemeinde Ennsdorf liegt in der ausschließlichen Zuständigkeit des Landes Niederösterreich.