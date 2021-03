Kooperation über Grenzen für die Kindergesundheit

ROHRBACH/PASSAU. Die beiden OÖG-Kliniken Schärding und Rohrbach der Oberösterreichischen Gesundheitsholding (OÖG) sowie das Kinder-Rehazentrum „kokon“ in Rohrbach-Berg wollen künftig verstärkt mit der Kinderklinik Dritter Orden Passau zusammenarbeiten. Bereits Anfang 2020 trafen sich Vertreter der vier Einrichtungen, um über die Möglichkeiten einer engeren Zusammenarbeit in der Kinder- und Jugendheilkunde zu sprechen. Der Bedarf an Kinderärzten ist groß. Es fehlt vor allem auf österreichischer Seite an Fachärzten. Dabei ist ein grenzüberschreitender Austausch medizinischen Personals mit vielerlei Hürden verbunden – vor allem bürokratischer Natur.

Hindernisse gezielt beseitigen

Deshalb wurde der Entschluss gefasst, diese Hindernisse gezielt aus dem Weg zu räumen und dafür einen Antrag beim Interreg-Programm Österreich-Bayern einzureichen. Mittlerweile läuft das Projekt ein Dreivierteljahr, die Analysen sind abgeschlossen und erste Lösungsvorschläge liegen auf dem Tisch.

Konkrete Konzepte erstellen

Nun geht es darum, konkrete Konzepte für die grenzübergreifende Ärzte-Rotation zu erarbeiten, und auch Medizinstudierende beiderseits der Grenzen möchten die Projektverantwortlichen frühzeitig an die Region binden. „Das Land Oberösterreich geht bereits vielfältige Wege, um einem Ärztemangel entgegenzuwirken. Es freut mich daher sehr, dass die an diesem Projekt beteiligten Kliniken hier zusätzlich Initiative zeigen“, sagt Landeshauptmannstellvertreterin und Ressortverantwortliche Christine Haberlander.

„Kindergesundheit kennt keine Grenzen“ ist der Projekttitel, der für die beteiligten Projektpartner zugleich Vision ist. Das Ziel: Ärztinnen sollten immer dort zum Einsatz kommen können, wo sie aktuell gebraucht werden. Damit verbunden ist die Vorstellung, einen grenzüberschreitenden Personal-Pool und einen gemeinsamen Weiterbildungsverbund zu etablieren. „Eltern und Familien sollten die Gewissheit haben, dass ihr Kind heimatnah und bestmöglich versorgt wird, egal auf welcher Seite der Grenze sie leben“, sagt Matthias Keller, Ärztlicher Direktor an der Kinderklinik Dritter Orden Passau und Projektleiter.

Es gibt aber auch einige Barrieren rechtlich-politischer Natur, denen auch nur dort begegnet werden kann. Und der politischen Unterstützung können sich die beteiligten Einrichtungen beiderseits der Grenze sicher sein.

Vorreiter in Europa

Das Grenzgebiet Niederbayern – Oberösterreich könne so auf europäischer Ebene eine Vorreiterrolle einnehmen, was den Aufbau grenzüberschreitender Versorgungsstrukturen in der Kindermedizin betrifft.“ Bis Jahresende wollen die Projektpartner ihre Kooperation auf eine solide Basis stellen. So lange dauert vorerst das Projekt. „Doch wir denken bereits weiter und stellen schon Überlegungen an, wie wir auch in der ärztlichen Fortbildung unsere Zusammenarbeit noch vertiefen können, zum Beispiel im Bereich der Notfallsimulation“, plant Projektleiter Keller schon die nächsten Schritte der Zusammenarbeit.