Gemeinsam mit dem Tourismusverband Mühlviertler Hochland war es der Region Mühlviertler Sterngartl nun wichtig, die Wanderwege der gesamten Region wieder aufzuzeigen und so die beliebte Sterngartl-Wanderkarte, die es seit 1997 gibt, zu erweitern. Erstmals wurde auch das Wanderhochplateau St. Stefan/Afiesl aufs Papier gebracht. Wer es gerne elektronisch mag, nutzt die neue kostenlose MüLi-Navi-App. Diese ermöglicht den Gästen und der einheimischen Bevölkerung ein grenzenloses und vor allem sicheres Rad- und Wandervergnügen in der Region Sterngartl, Mühlviertler Hochland und Südböhmen/Lipno-Moldaustausee. Die Naturerlebniskarten Mühlviertler Hochland/Region Sterngartl liegen auf allen Gemeindeämtern der zwölf Sterngartl-Gemeinden auf, sowie in den Büros des Tourismusverbandes Mühlviertler Hochland und der Region Sterngartl Gusental.

