Konzert und Chorgesang am Hollerberg

Der Hollerberg ist am Wochenende Schauplatz zweier musikalischer Veranstaltungen: Die Lions laden am Samstag zu einem Konzert mit Picknick für soziale Zwecke. Am Sonntag folgt das Singen mit Aussicht des Chorverbandes. OÖ. Lions-Präsident Stefan Hofer vulgo Hollerberger hat den Kraftplatz am Hollerberg für diese Benefizveranstaltung bewusst gewählt und verspricht einen gemütlichen und inspirierenden Abend.

Los geht es am Samstag, 10. August, bereits am späten Nachmittag. Verena Reisinger, Kräuterexpertin, Wildnispädagogin und Hildegard-von-Bingen-Praktikerin, wird von 17.30 bis 19 Uhr gemeinsam mit den Gästen der uralten Verbindung von Mensch und Baum nachgehen. Einblicke in die Geschichte der 646 Jahre alten St.-Georgs-Kirche am Hollerberg gibt der ehemalige Abt des Stiftes Schlägl, Martin Felhofer. Um 17.30 und 18.30 Uhr sind halbstündige Führungen angesetzt. Den musikalischen Teil übernimmt die Mühlviertler Band Exzellenzi: Ab 19.30 Uhr gibt die Gruppe um Sieglinde Füreder ein Konzert am Lagerfeuer – Picknickdecke nicht vergessen. Bei Schlechtwetter spielt das Duo Master & Commander in der Kirche. Tickets sind um 20 Euro bei den Lions-Mitgliedern und an der Abendkasse erhältlich.

Singen mit Aussicht

Am Sonntag ab 15.30 Uhr heißt es wieder Singen mit Aussicht. Das Erfolgsformat des Chorverbandes OÖ, das zum Offenen Singen an besondere Plätze lädt, macht Station am Hollerberg. Unter der Leitung von Marina Schacherl werden Kanons, Volkslieder und Popsongs angestimmt. Zum Mitsingen wird ein Liederheft angeboten. Im Anschluss an das Offene Singen (von 17 bis 18 Uhr) konzertiert das Instrumentalensemble Salonfähig in der Kirche (Eintritt: 10 Euro).

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper