Konzert mit Appell für Erhalt der historischen Orgel

Mit diesem Appell schloss am Dienstagabend die Organistin Silva Manfrè ihr Solokonzert, das sie im Rahmen der Donaufestwochen in der ehemaligen Stiftskirche Baumgartenberg gegeben hatte. Manfrè hatte das Programm dieses Abends speziell für die Freundt-Richter-Orgel im "Dom des Machlands" ausgewählt und dabei vor allem auf Meister der süddeutschen Orgelschule zurückgegriffen. Mit traumwandlerischer Sicherheit, musikalischer Virtuosität und viel Gespür für die Eigenheiten des Instruments spielte sich Manfrè durch den Abend. Sämtliche klanglichen Grenzbereiche des Instruments wurden bei der Uraufführung von Pier Damiano Perettis "sed radix te. ricercare per organo", einem Auftragswerk der Donaufestwochen, ausgelotet. Minutenlanger Applaus des Publikums beendete den vom Kulturverein Baumgartenberg ausgerichteten Konzertabend.

