Konzert auf der Burgruine Windegg

Auf der Bühne steht das Trio Kirei mit Christoph und Andrea Traxler sowie Maria Wahlmüller. An den Auftrittsort im Burghof angepasst präsentiert sich das Programm des Abends mit ausgewählten Musikstücken von Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven und Antonin Dvorak.

Organisiert wird das Sommernachtskonzert vom Kiwanis Club Mühlviertel in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Windegg, der die 700 Jahre alte Burgruine Windegg in vielen Arbeitsjahren in einen Zustand gebracht, der solche Konzerte im Burghof erst ermöglicht. Eintrittskarten sind bei den Kiwanis-Mitgliedern, in den Geschäften Pössenberger Perg und Starzer Schwertberg sowie unter muehlviertel@kiwanis.at erhältlich.