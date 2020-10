"Kontrollen waren lasch, aber Ihnen wurde vertraut"

Drei Jahre lang soll eine damalige Vertragsbedienstete des Stadtamtes in Freistadt Gelder abgezweigt und in die eigene Tasche gesteckt haben. Der Gemeinde entstand ein Schaden von mehr als 5300 Euro. Gestern wurde die 53-Jährige in Linz wegen Amtsmissbrauchs und Veruntreuung zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zehn Monaten und einer unbedingten Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu je 13 Euro verurteilt (1300 Euro).

"Die Kontrollen waren zwar lasch, aber man muss auch bedenken, dass Ihnen über Jahre das Vertrauen geschenkt worden ist", sagte Richter Clemens Hödlmoser bei der Urteilsverkündung.

Die Taten flogen bei einer internen Revision auf, und es erfolgte die einvernehmliche Trennung von der Mitarbeiterin.

Laut Anklage hatte die Beamtin Strafregisterbescheinigungen ausgestellt, die einkassierten Gebühren aber für sich behalten. Zudem soll die Mitarbeiterin Citymobil-Gutscheine nur unvollständig erfasst und eingenommene Gelder nicht verbucht haben. Außerdem wurde der früheren Vertragsbediensteten vorgeworfen, Wertsachen und Geldbörsen mit Bargeld, die im Fundbüro abgegeben worden waren, selbst eingesteckt und Waren aus einem Lager im Bürgerservice entwendet zu haben.

Nach einem anfänglichen teilweisen Geständnis hatte es die Beschuldigte vorgezogen, zu schweigen. Vor Gericht gab sie die Vorfälle zu, konnte sich aber teilweise daran gar nicht mehr erinnern. "Dass man sich gar nicht mehr erinnert, ist auch nicht überzeugend. Sie haben in der Verhandlung den Eindruck gemacht, dass Sie sich offenbar für die Taten schämen", stellte der Richter fest. Dass die Angeklagte Bereitschaft zeigte, den Schaden gutzumachen, sei noch keine Grundlage für tätige Reue, die zur Straflosigkeit führen würde, betonte der Vorsitzende.

"Dann da müsste der Schaden ziffernmäßig schon festgestanden sein, bevor die Ermittlungsbehörden eingeschritten sind." Was aber nicht der Fall war. Die Gemeinde hat bisher die Abfertigung der ehemaligen Mitarbeiterin nicht ausgezahlt, sondern einbehalten. Das Urteil ist bereits rechtskräftig. (staro)

