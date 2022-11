Kontinuität und frischer Wind im Stift Schlägl

Beim heurigen Bockbieranstich blickte man deshalb nicht nur zurück, sondern auch in die Zukunft. Denn im Stift gibt es einige Veränderungen. Mit Wolfgang Dobretzberger hat ein erfahrener Betriebswirt die Führung der weltlichen Belange des Stiftes übernommen. Als Wirtschaftsdirektor will er im Sinne seines Vorgängers Markus Rubasch weiterarbeiten. Dieser arbeitet noch als Kämmerer, will aber nach 35 Jahren, in denen er die Betriebe der Chorherren maßgeblich geprägt hat, etwas kürzertreten.

Nachhaltige Energie

Durch eigene Wasserkraft wird das Stift Schlägl schon seit Jahrzehnten mit grünem Strom versorgt. Bereits seit 1990 setzt man auf Nahwärme aus einem Biomasse-Heizwerk. Momentan wird eine 100-kWp-Photovoltaikanlage auf dem Dach der Brauerei installiert. Auch die Modernisierung der Anlagen dient immer der Energieeinsparung. So hat nach beinahe 50 Jahren das Sudhaus der Brauerei ausgedient. Deshalb plant man aktuell ein neues, das auch energieeffizienter ist. Faktoren wie Wärmerückgewinnung beim Kochen der Bierwürze, Kochsysteme mit geringem Energieverbrauch und eine optimale Isolierung von Leitungen und Gefäßen spielen dabei eine große Rolle.

OÖN-TV: Bockbieranstich in der Stiftsbrauerei Schlägl

Am Biermarkt zählt aber neben Kontinuität auch ein moderner Marken-Auftritt. Deshalb wurde in der Stiftsbrauerei Schlägl eine neue Etikettenlinie für das Stammsortiment der "Heimatbiere" entwickelt. Kämmerer Markus Rubasch: "Die Namen der Biere erzählen Geschichten. Wir haben Biere mit Persönlichkeit, jedes hat seinen eigenen Charakter. Wir wollen aber auch die Werte des Stiftes und das Wissen um unsere Rohstoffe vermitteln." Neben dem Stammsortiment gibt es aber auch laufend neue Entwicklungen bei den Kreativbieren. Ganz aktuell: "das Unbeschwerte", ein alkoholfreies Bier. Abgerundet wird das Sortiment mit den Abtei-Bieren, nach Rezepten aus dem Stiftsarchiv.

Mit dem Anstich des Doppelbocks wurde die Starkbierzeit eingeläutet. Dieses gibt es ab sofort überall, wo Schlägl-Bier auch sonst zu haben ist.