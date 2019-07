Konsument entscheidet über Wirtschaftsform

"Wir entscheiden beim Einkauf, wie unsere Landschaft bewirtschaftet wird", sagt Hans Gaisberger, Direktor der Bioschule Schlägl. Bio nimmt nicht nur in der Landwirtschaft eine immer wichtigere Rolle ein, sondern auch im täglichen Leben – und nicht zuletzt im eigenen Garten. "Das Besondere an der gerade stattfindenden Landesgartenschau ist es, das Thema Bio in den Garten zu bringen. Ursprünglich kommt der Bio-Landbau aus dem Gartenbereich", erklärt Gaisberger.

"Bei der Landesgartenschau werden die vielen Facetten von Bio – vom Garteln über die Landwirtschaft bis hin zu Konsumgewohnheiten – dargestellt und erläutert. Dass bereits mehr als 75.000 Besucher den Weg in den Bio.Garten.Eden gefunden haben, zeigt das große Interesse am gewählten Schwerpunkt", freut sich Landesrat Max Hiegelsberger über die positive Resonanz. Ausgehend von der Frage "Wie kommt Bio auf den Teller?" zeigen die Bioschule Schlägl und Biobetriebe der Region, wie biologische Lebensmittel hergestellt werden.

Ein eigener Lehrpfad erklärt den Besuchern der Landesgartenschau den Biokreislauf. "Kreislaufwirtschaft ist das Gebot der Stunde und ganz wichtig für unsere Zeit", vermitteln Hans Gaisberger und seine Kollegen dieses zentrale Thema der biologischen Landwirtschaft schon seit vielen Jahren ihren Schülern. Nun soll "Bio" wieder in die Hausgärten zurückkommen. Wie das funktioniert, erfahren Besucher anschaulich und praxisnah bei der ersten Landesgartenschau, die für die landwirtschaftlichen Flächen ein Bio-Zertifikat erhalten hat.

Biologische Verpflegung

Ein wichtiger Teil der Bio-Ausrichtung ist die Verpflegung der Firma Chef-Partie – eines Bio-Austria-Partners. "Gerade in der Gastronomie legen viele Menschen Wert auf Bio. Leider ist dieser Bereich keiner Kontrolle unterzogen. Auch die Konsumenten in der Gastronomie haben ein Recht darauf, sicher sein zu können, dass tatsächlich Bio drinnen ist, wo Bio draufsteht. Daher ist eine verpflichtende Zertifizierung für all jene Betriebe, die Bio anbieten und bewerben, unerlässlich", sagt Bio-Austria Obmann Franz Waldenberger. Natürlich unterstützt Bio-Austria Wirte beim Umstieg auf Bio.

Artikel von Thomas Fellhofer Lokalredakteur Mühlviertel t.fellhofer@nachrichten.at