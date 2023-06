Kommandowechsel bei der Betriebsfeuerwehr

907 Feuerwehren gibt es in Oberösterreich. Davon sind nur 32 Betriebsfeuerwehren. Im Mühlviertel gibt es zwei. Eine befindet sich bei der auf Folienbeschichtung spezialisierten Firma Hueck in Baumgartenberg, die andere bei der Freistädter Firma Haberkorn, die Feuerwehrschläuche in jeder Form und Größe weltweit exportiert.

Seit der Firmengründung im Jahr 1940 existiert auch eine Löschmannschaft im Betrieb am Friedhofberg. Damals wurde die Truppe als Luftschutzfeuerwehr aufgestellt. Heute besteht die Betriebsfeuerwehr aus 27 Mitgliedern, davon sind elf aktiv tätig. Christoph Wolf löste nach 30 Jahren Erich Wurm als Kommandant der BTF Haberkorn ab. "Gott sei Dank gab es bei uns in der Firma noch keine größeren Brände", erzählte der Langzeitkommandant. "Wir helfen mit unseren zwei Fahrzeugen, einem KLF und einem Mannschaftstransporter, einem VW Bulli, Baujahr 1975, der ja fast schon ein Oldtimer ist, auch außerhalb der Firma aus", erzählte Wolf. Wenn Alarmstufe III ausgerufen wird, sind die Feuerwehrmänner ebenso zur Stelle wie etwa bei dem Hochwasser im Jahr 2002. "Beim Landesfeuerwehrbewerb 2018 in Rainbach waren wir zum Beispiel für den Campingplatz zuständig." Kommandanten-Urgestein Erich Wurm ergänzte noch: "Von 1960 bis 1980 waren wir bei den Leistungsbewerben immer vorne dabei."

Um immer am Laufenden zu sein, treffen sich Firmenmitarbeiter und zugleich Feuerwehrmänner alle sechs Wochen zu einer Übung am Betriebsgelände. Mit dabei im Overall und Helm ist auch der technische Leiter und Prokurist der Firma Haberkorn, Raphael Gruber, der sich auch in der Feuerwehr Perg engagiert.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Freistadt Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.