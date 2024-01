Kommandanten für Mühlviertler Feuerwehrabschnitte gewählt

Die Wahl der drei Abschnittsfeuerwehrkommandanten für den Bezirk Perg wurde in dieser Woche unter dem Vorsitz von Bezirkshauptmann Werner Kreisl und Dominik Behr vollzogen. Den Auftagkt machte am Montag der Abschnitt Grein. Hier stellte sich Stephan Prinz der Wiederwahl und wurde einstimmig in seinem Amt bestätigt. Prinz leitet seit dem Jahr 2014 den zwölf Feuerwehren umfassenden Feuerwehrabschnitt Grein.

Am Dienstag folgten die Wahlen für den Abschnitt Mauthausen. Auch hier wurde der amtierende Abschnittskommandand Christoph Neuhauser im Amt bestätigt. Er wird in den kommenden fünf Jahren die 18 Feuerwehren im Abschnitt Mauthausen führen.

Einen Personellen Wechsel gab es am Mittwoch bei der Wahl im Abschnitt Perg. Nach zwei Perioden stellte der bisherige Abschnittsfeuerwehrkommandant Helmut Knoll sein Amt zur Verfügung. Roland Paireder, ehemaliger Kommandant-Stellvertreter der Stadtfeuerwehr Perg, kandidierte als sein Nachfolger und wurde von den anwesenden Kommandanten einstimmig zum neuen Chef der 16 Feuerwehren im Abschnitt Perg gewählt.

Bezirksfeuerwehrkommandant Ing. Eduard Paireder und Bezirkshauptmann Ing. Mag. Werner Kreisl bedankten sich bei Helmut Knoll für seine Verdienste und seiner geleisteten Arbeit. Ihm wurde nach der Wahl der Ehrendienstgrad überreicht

