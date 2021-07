Kommandant im Einsatz: "Letztes Haus war eigenes"

Die vergangenen Tage forderten die Einsatzkräfte im ganzen Mühlviertel stark. Manche Gemeinden hatten "nur" mit Wasser zu kämpfen, manche Orte wurden mehrfach von Hagel heimgesucht. Dabei zeigte sich, dass die Feuerwehr als Rückgrat des Katastrophenschutzes schier unersetzbar ist. Eine Feuerwehr, die ganz besonders gefordert war, war die Feuerwehr Reichenau. Nachdem die Aufräumarbeiten nach dem starken Hagelunwetter am Montag der Vorwoche abgeschlossen waren, wurde die Gemeinde am Dienstag von einer weiteren Unwetterfront mit Starkregen und Sturm getroffen. Dabei wurden mehrere provisorisch eingedeckte Gebäude wieder abgedeckt und durch den Regen unter Wasser gesetzt. Außerdem mussten einige Wohnungen und Keller ausgepumpt werden. Die Arbeiten dauerten bis zum 30. Juni. Am 1. Juli konnten nach unzähligen Einsatzstunden und schlaflosen Nächten die Gerätschaften gereinigt und die Einsatzbereitschaft wieder vollständig hergestellt werden.

Kommandant im Dauereinsatz

In der extrem stark betroffenen Gemeinde Reichenau im Mühlkreis hat Roland Lichtenauer als Einsatzleiter der FF Reichenau mehr als 100 Einsätze in den letzten Tagen koordiniert und geleitet. "Obwohl er selbst an seinem Haus starke Schäden erlitt und auch das Auto seiner Frau ein Hagel-Totalschaden ist, unternahm er alles, um der Bevölkerung und den Betroffenen in Reichenau zuerst zu helfen", erzählen seine Kameraden, die stolz auf ihren Kommandanten sind.

"Ein Zeichen für seinen freiwilligen und ehrenamtlichen, fast selbstlosen Einsatz war, dass erst der letzte Einsatz der von ihm koordinierten Feuerwehren seinem eigenen Haus galt", erzählt Gerhard Czejka, seinerseits erfahrene Feuerwehr-Führungskraft. "Für mich ist das Ehrenamt in Reinkultur und zeigt, wie die Feuerwehren arbeiten. Es steht immer das Wohl der Mitmenschen im Vordergrund", attestiert ihm der langjährige Kommandant der Betriebsfeuerwehr Chemiepark.

So wurde mit Unterstützung der Teleskopmastbühne der FF Freistadt zum Schluss der Einsatzmaßnahmen der Vorwoche das Dach des Kommandanten-Hauses provisorisch abgedichtet.