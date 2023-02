Kollerschlager Theatergruppe bringt den "Pfenningfuchser" auf die Bühne

Die Theatergruppe bringt eine bayrische Komödie in drei Akten auf die Bühne im Pfarrsaal.

Nach der pandemiebedingten Pause haben die Spieler und Helfer der Theatergruppe Kollerschlag wieder mit Eifer ein Theaterstück vorbereitet. Gespielt wird "Da Pfenningfuchser", eine bayrische Komödie in drei Akten von Peter Landstorfer. Der Kiesgrubenbesitzer und Großbauer Dugg Bertl macht es seinem Gesinde nicht leicht, seinen Sparplänen gerecht zu werden. Dass Neid und Geiz sich jedoch nicht lohnen, muss auch der "Pfenningfuchser" erfahren.

Dugg Bertl ist ein Pfenningfuchser, wie er im (Spar-)Buch steht. Sein Umfeld hat sich zwar längst daran gewöhnt, dass er ein Loch in der Schuhsohle mit Zeitungspapier stopft, Rechnungen viel zu spät bezahlt oder die Größe der Knödel genau abmisst, aber als Bertl sogar der Waisenhausschwester Gibmera die versprochenen Almosen in Form von Kies verwehrt, weil er in einem gewissen Gernot Nigl einen solventen Abnehmer seines gesamten Kiesvorrats sieht, plant man einen Denkzettel, der den Geizhals ein für alle Mal bekehren soll. Ein rostiger Nagel kommt dabei unverhofft zu Hilfe.

Vorverkaufskarten sind wieder online unter www.theaterkollerschlag.at oder telefonisch unter Tel. 0664/999 079 99, erreichbar von Montag bis Freitag von 18 bis 20 Uhr, erhältlich.

Gespielt wird im Pfarrsaal am Samstag 4. März, um 19.30 Uhr, Sonntag, 5. März, um 14 und 19.30 Uhr, Freitag, 10. März, um 19.30 Uhr, Samstag, 11. März, um 19.30 Uhr, Sonntag, 12. März, 14 Uhr und 19.30 Uhr, Mittwoch, 15. März, um 19.30 Uhr, Freitag, 17. März, um 19.30 Uhr, Samstag, 18. März, um 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 19. März, um 14 Uhr.

