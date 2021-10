Kohlenmonoxidvergiftung - Arbeitskollegin rettete Rohrbacher

Der 55-Jährige wurde Donnerstagvormittag kurz vor 9 Uhr von einer 53-Jährigen Arbeitskollegin aus dem Bezirk Rohrbach in seinem Haus bewusstlos aufgefunden. Die Kollegin machte sich Sorgen, weil er nicht zur Arbeit kam.

Bei den Erhebungen durch die Polizei wurde festgestellt, dass am Vorabend der offene Kaminofen eingeheizt wurde. Aus bisher ungeklärter Ursache entstand dabei eine so hohe Kohlenmonoxid-Konzentration in der Luft, dass der Mann bewusstlos wurde. Die Besatzung des Rettungshubschraubers flog den 55-Jährigen in das Krankenhaus.