Auch wenn Gaststätten und Hotels derzeit noch geschlossen haben müssen, ist im Tourismus des Bezirks Freistadt der Blick bereits nach vorne gerichtet. Es wird sogar kräftig investiert: Im Softwarepark Hagenberg wird emsig an einem Hotel gebaut, und auch in Königswiesen steht ein außergewöhnliches Projekt in den Startlöchern, von dem ein nachhaltiger Impuls für den Ortskern ausgehen soll.