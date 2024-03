Königswiesen: Obmannwechsel bei Freiheitlichen

Der neue Obmann wurde ebenso einstimmig gewählt wie seine Stellvertreter Bernhard Grufeneder und Alois Lengauer. Beide sind in Königswiesen im Gemeinderat vertreten. Bezirksparteiobmann LAbg. Peter Handlos bedankte sich bei Alt-Obmann Wansch für dessen erfolgreiche Aufbauarbeit der Freiheitlichen in Königswiesen und wünschte zugleich Josef Tröbinger viel Erfolg für die anstehende Arbeit in der Gemeinde.

