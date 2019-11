Kochtopf auf E-Herd vergessen

Die 93-jährige Bewohnerin eines Mehrparteienhauses in Freistadt wollte am Samstag gegen 18:30 Uhr Tee kochen und stellte dafür Wasser auf höchster Stufe des E-Herdes zu. Anschließend dürfte sie auf dieses vergessen haben. Erst als der an der Zimmerdecke montierte Rauchmelder auslöste, wurde sie auf den starken Wasserdampf aufmerksam. Die Frau verließ die Wohnung und verständigte die Feuerwehr.

Am Einsatzort eingetroffene Rettungssanitäter fanden den inzwischen schon rauchenden, trockenen und innen teils verkohlten Kochtopf auf dem noch eingeschalteten E-Herd vor und schalteten diesen aus. Die Feuerwehr Freistadt war mit vier Fahrzeugen und 19 Mann im Einsatz und lüftete die Wohnung mit einem Lüftungsgerät.

Ein offenes Feuer entstand beim Vorfall nicht. Weder die Bewohnerin noch andere Personen im Haus erlitten Verletzungen.