Knapp eine Million Euro für Salzgassen-Sanierung

Wasserleitung, Kanal und Straßenbeleuchtung werden erneuert. In der Gemeinderatssitzung vom Montag wurde die Auftragsvergabe für dieses ambitionierte Projekt einstimmig beschlossen.

Rund 950.000 Euro investiert die Stadtgemeinde in die Modernisierung der Infrastruktur: Die Erneuerung der Wasserversorgung und des Kanals kostet rund 750.000 Euro. Dazu kommen der Straßenbau und eine umweltfreundliche LED-Straßenbeleuchtung nach dem Vorbild des Hauptplatzes. "Wir denken an die Zukunft und verlegen auch eine Leerverrohrung für Glasfaser-Internet", sagt Bürgermeisterin Elisabeth Paruta-Teufer.

Die Baustelle startet Anfang Juli und soll bis September abgeschlossen sein. Die Umsetzung erfolgt in mehreren Etappen, damit der Straßenverkehr so wenig wie möglich beeinträchtigt wird. "Bei so großen Baustellen ist es wichtig, dass die Anrainer früh in die Planung eingebunden und stets gut informiert werden. Daher gab es auch bereits zwei Informationsveranstaltungen. Die Hausbegehungen sind für Anfang Juni eingetaktet", sagt die Bürgermeisterin. "Wir investieren hier sehr viel Geld in unsere Infrastruktur. Nach Fertigstellung wird das Kanal- und Wasserleitungssystem in der Salzgasse wieder für mehrere Jahrzehnte halten."

