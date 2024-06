Klinikum und Schule geben Einblicke in den Pflegealltag

ROHRBACH-BERG. Das Klinikum Rohrbach und die Schule für Gesundheits- und Krankenpflege in Rohrbach bauen ihr Angebot aus und ermöglichen Menschen, die sich für den Pflegeberuf interessieren, Einblicke in verschiedene Arbeitsfelder des Klinikums. An Praxis- und Schnuppertagen können so erste Erfahrungen mit diesem Beruf gemacht werden.

An Praxistagen in der Klinik haben Interessierte die Möglichkeit, verschiedene Bereiche eines Klinikums kennenzulernen und so erste Einblicke in eine mögliche zukünftige Tätigkeit zu erlangen. Die Schule für Gesundheits- und Krankenpflege am Klinikum Rohrbach bietet an den Schnuppertagen an, dass Interessierte aktiv an einem Ausbildungstag teilnehmen können. Interessenten sollen für einen Beruf im Klinikum begeistert werden. Das Angebot richtet sich sowohl an junge Menschen als auch an Erwachsene, die sich beruflich umorientieren wollen. "Wir merken, dass das Interesse am Pflegeberuf groß ist, und wollen darauf mit entsprechenden Angeboten im Ausbildungs- und Praxisbereich antworten", sagt Johanna Reisinger, stv. Pflegedirektorin am Klinikum Rohrbach. So schlüpfen die Teilnehmer für einen Tag in die Klinikums-Arbeitskleidung und erhalten in Begleitung von Mitarbeitern Einblick in verschiedene Bereiche wie Operationssaal, Dialysebereich und Erstversorgungseinheit mit Gipszimmer sowie eine individuell ausgewählte Abteilung. "Wir haben nach den bisherigen Veranstaltungen gemerkt, dass diese Praxistage auf großes Interesse stoßen, und deshalb die Terminliste mit den Angeboten erweitert", sagt Reisinger. Hospitationstage am Klinikum Rohrbach sind am 27. Juni und 31. Oktober geplant. Einen weiteren Schnuppertag an der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Rohrbach gibt es am 18. Juni. Info: www.ooeg.at/pflegeausbildung

